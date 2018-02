Un roman si-a uitat sotia intr-o parcare din Ungaria. Femeia nu avea nici telefon, nici bani!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A condus sute de kilometri, fiind convins ca sotia lui doarme pe bancheta din spate a masinii. Femeia ramasese, insa, in parcare, fara sa aiba asupra ei telefon mobil, bani sau documente. Ea a pornit dupa sotul ei facand autostopul. Potrivit comunicatului Inspectoratul de Politie din Somogy, un barbat din Romania si-a uitat, miercuri, sotia intr-o parcare de pe autostrada M5 din Ungaria, in apropierea orasului Szeged. Sotul a condus apoi mai multe sute de kilometri, convins fiind ca partenera sa de viata se afla in masina, relateaza Libertatea. Cei doi soti mergeau cu masina in Italia, insa au oprit pe o parcare de pe autostrada M5 din Ungaria, pentru a merge la toaleta. Barbatul nu a observat insa ca si sotia lui a iesit din m ...