Un scafandru face senzatie in Marea Neagra, la doar cateva grade Celsius (video)

După o zi călduroasă de primăvară, un scafandru a ieșit la câteva ture de înot în Marea Neagră. Deși marea are puțin peste 0 grade Celsius, scafandrul echipat corespunzător a înotat stânga-dreapta, între Cazino și localul The View, sub privirile localnicilor care se plimbau prin zonă.