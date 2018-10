Un scandal de amploare BUBUIE in cadrul Poliției: doi polițiști au JIGNIT cetațenii care mergeau la vot

Direcția Generală a Poliției Municipiului București a declanșat cercetarea față de doi ofițeri care în loc să păzească o secție de votare încercau să împiedice lumea să voteze la referendum.

”Urmare unor informatii aparute in spatiul on line, postate pe o retea de socializare, va aducem la cunostinta urmatoarele: In data de 06 octombrie 2018, DGPMB a declansat cercetari conform art.385 CP, impiedicarea exercitarii drepturilor electorale si respectiv art.296 CP, purtare abuziva, fata de doi politisti ce asigurau protectia unei sectii de votare de pe raza sectorului 5.

Cercetarile au fost declansate de un apel in sistem 112 si ulterior de o plangere scrisa formulate de un barbat care a reclamat că politistii ar fi facut propaganda electorala si ulterior l-ar fi jignit.

La fata locului au fost efectuate verificari de catre politisti ai Sectiei 17.

Din dispozitia conducerii Politiei Capitalei, cei doi politisti ce efectuau serviciul la sectia de vot in cauza au fost retrasi si inlocuiti.

Plangerea a fost inaintata Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 pentru a dispune.”, arată DGPMB.

Întregul scandal a pornit după ce un cetățean și-a manifestat indignarea față de comportamentul polițiștilor.

Cam așa a arătat ziua unui cetățean care a “îndrăznit” să iasă la vot în prima zi a referendumului:

Ca un cetățean responsabil, dimineață la ora 9:30 m-am prezentat la secția 940 din incinta Facultății de Drept împreună cu un coleg de facultate. La intrare, un domn grizonat, în uniformă de poliție și cu grade de agent șef, îi explica unei alegătoare că dacă votează, înseamnă ca e de acord cu toate legile lui Dragnea și că îl scapă de pușcărie. Crezând că am înțeles greșit, am intrat în secție unde mi-am exprimat votul.

La ieșire, același domn polițist vorbea cu o altă alegătoare și îi explica același lucru, doar ca de această dată, lângă ei era și o doamnă în uniformă și cu grade de comisar de poliție care era și ea foarte interesată de acest subiect.

Indignat fiind, i-am atras atenția ca se află în incinta unui centru de votare și i-am cerut să nu mai influențeze alegătorii, mai ales că e în uniformă de polițist.

Deloc deranjat, m-a întrebat dacă am votat, totodată atrăgându-mi atenția ca dacă am făcut acest lucru, înseamnă că am votat legile lui Dragnea pentru a-l scapă de închisoare.

I-am adus la cunoștință că, în conformitate cu legea 3/2000, așa trebuie să fie formulată întrebarea de pe buletinul de vot și că la fel a arătat și la referendumul din 2003, lege pe care ar trebui să o cunoască. Reacția lui a venit promt “Ce 2000? Legea asta si-a făcut-o Dragnea acum în 2018!”

Între timp, o doamnă președinte al unei secții de votare din acel centru a iesit în hol cu un BULETIN DE VOT(!!!) pentru a-i arăta doamnei comisar cum sună întrebarea.

Enervat am ieșit afară și am sunat la 112 pentru a sesiza cele întâmplate, fiind rugat să aștept sosirea unui echipaj.

Până aici, toate bune și frumoase... ajunge și echipajul format din doi tineri agenți, abia ieșiți de pe bancile școlii, care au fost puși în situația de a constata o infracțiune comisă de superiori.

M-am legitimat și am intrat împreună cu ei în holul în care se aflau cei sus menționați. De aici lucrurile au luat o întorsătură ciudată! Am fost jignit și amenințat de către cei doi plitiști pe care i-am reclamat și de către acea doamnă, care a iesit afară cu buletinul de vot. Ba mai mult, polițistul care instiga la neprezentare le-a dictat procesul verbal de constatare colegilor mai tineri și mai “jos în grad”.

Consternat de cele întâmplate, am mers direct la Biroul Electoral Central unde am depus o sesizare, fiind sfătuit să depun și o plângere la secția de poliție în raza căreia se află centrul de votare.

De la BEC am mers direct la secția 17 unde am depus plângerea și am primit număr de înregistrare. Și, într-un final.... abia acum am reușit să ajung acasă.

Așa îmi trebuie dacă mi-am “permis” sa ies la vot!

Sper ca de data aceasta, politia sa nu ii protejeze pe cei doi, la fel cum a făcut-o cu polițistul pedofil.

P. S.: Și la această oră, polițistul care îndemna alegătorii să nu voteze e tot acolo, și probabil că face același lucru!”, arată Cristian Opriș.