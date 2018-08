Un sef de detasament din Jandarmeria Bucuresti: „Niste cacati dintre noi s-au facut valeti la PSD

Dezvaluire. Sef din Jandarmeria Bucuresti sub anonimat: Niste cacati dintre noi s-au facut valeti la PSD. Sper sa fie dezbracati de aceasta haina nobila, Doamne-ajuta ca n-a murit nimeni!

Un sef de detasament din Jandarmeria Bucuresti a declarat in aceasta seara pentru Comisarul.ro, sub protectia anonimatului, din motive evidente, ca ceea ce s-a intamplat vineri seara la protestul Diasporei este consecinta compromisurilor unora dintre sefii Jandarmeriei Romane. El ii acuza pe unii sefi ca „s-au facut valeti la PSD” si ca numai printr-o minune nu au existat raniti grav si chiar morti vineri seara.

„Domnule, vineri noapte aceasta arma nobila a avut mare cumpana. La fel si oamenii aceia nevinovati din Piata. Se putea ajunge la lucruri grave de tot din cauza unor inconstienti care au aruncat institutia in bratele unora de la PSD. Doamne-ajuta ca n-a murit nimeni! Pentru ca acesti cacati, sa ma scuzati, s-au facut valeti la PSD. Sunt sigur ca procurorii isi vor face treaba si acesti oameni fara onoare vor fi dezbracati de aceasta haina nobila. Pe care, de vineri noapte, o poarta ilegal, nedemn”, a declarat ofiterul de jandarmi.

„Vad ca nimeni nu a vazut adevaratul pericol pe langa care s-a trecut milimetric: ca nu s-a produs o busculada care ar fi putut fi fatala. Am fi avut zeci de morti! Moarte prin sufocare, domnule! Asta s-a dorit? Cum sa faca Jandarmeria cardasie cu pleava Bucurestiului pentru a umili niste amarati care-si rup oasele prin tari straine? Si noi am fost umiliti. Si injurati pe nedrept din cauza acestor tradatori. Au fost doar cativa, la varf, care au stiut schema. Noi, la fel ca cei din Piata, am fost maimutoii lor. Piese pe tabla de sah. Cum sa aduci in Bucuresti trei sferturi din Jandarmii din Craiova? Pai alora li s-a spur ca treba lor e sa dea! Va spun, imi doresc din tot sufletul sa se faca o ancheta la sange. Sa plateasca toti cei implicati. Fratele meu e plecat de cinci ani in Germania. Lucreaza, e platit bine si respectat. Nu cred ca se va mai intoarce, ca vrea sa-si creasca fata acolo. M-a sunat si m-a intrebat ce s-a intamplat. Daca e adevarat ce se spune. Puteam sa-l mint? I-am spus adevarul. Eu sunt sigur ca schema s-a facut la DIPI si noi doar am executat-o.”, a mai spus ofiterul de jandarmi.

