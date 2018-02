UN SEJUR LA SPA IN BUDAPESTA, 8 PARFUMURI DE LUX SI ALTE PESTE 1.200 DE PREMII, CADOURILE PALAS DE ZIUA FEMEII

PALAS google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ca in fiecare an, primele zile ale primaverii sunt dedicate feminitatii. Ansamblul Palas le incurajeaza pe doamne si domnisoare sa se simta speciale si le ofera peste 1.200 de cadouri de rasfat: o vacanta de 5* la SPA pentru patru persoane in Ungaria, opt parfumuri de lux BEAUTIK, sesiuni de fitness, cosmetice si bijuterii. „Be fabulous this spring!” este indemnul primelor zile de primavara. Pentru ca fiecare femeie este speciala, in perioada 1 – 8 martie 2018, ansamblul Palas le ofera peste 1.200 de motive sa se simta apreciate. Sesiunile de shopping vor fi rasplatite, iar doamnele si domnisoarele vor fi surprinse cu cele mai reusite cadouri de Ziua Internationala a Femeii, inspirate ...