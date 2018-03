Un serial inspirat de o carte despre Donald Trump va fi regizat de Jay Roach, recompensat cu patru trofee Emmy

Un serial după cartea lui Michael Wolff despre Donald Trump va fi regizat de Jay Roach, recompensat cu patru trofee Primetime Emmy, informează NEWS.RO, citând The Hollywood Reporter.

Adaptarea pentru televiziune a volumului „Fire and Fury: Inside the Trump White House” va fi sub forma unui serial ale cărui drepturi sunt deţinute de Endeavor Content.

Wolff va fi producător executiv, împreună cu Michael Jackson, veteran al Channel 4 şi BBC, care este CEO al Two Cities Television, şi John Lyons („Boogie Nights” şi „The Young Pope”). Roach va fi, de asemenea, producător executiv.

Roach a fost angajat să regizeze o miniserie HBO despre alegerile prezidenţiale din 2016, având la bază o scrieri ale lui Mark Halperin şi John Heilemann. Cartea celor doi urma să fie publicată de Penguin Press, care a renunţat la proiect după ce Halperin a fost acuzat de cinci femei de hărţuire sexuală. HBO a renunţat apoi la realizarea miniseriei.

El regizase deja filmul de televiziune „Game Change” (2012), care a fost nominalizat la 12 categorii ale premiilor Emmy şi a câştigat cinci trofee, inclusiv pentru „cel mai bun film de televiziune”, „cel mai bun regizor” (Roach) şi „cea mai bună actriţă” (Julianne Moore).

„Fire and Fury” a debutat pe primul loc în lista best-seller-urilor New York Times, după primele două zile de la apariţie. În mai puţin de o săptămână, editorul a anunţat că peste 1,4 milioane de copii fizice ale volumului au fost comandate.

Jay Roach, în vârstă de 60 de ani, a mai regizat filmele din seria „Austion Powers”, „Meet the Parents”, precum şi lungmetrajul „Trumbo”.