Un sigur pahar din aceasta apa miraculoasa iti vindeca tot corpul! Uite cum se prepara!

Apa miraculoasa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aceasta apa are nenumarate beneficii pentru sanatatea ta. Trebuie doar sa o consumi zilnic. Apa de orez este apa care ramane dupa ce fierbi orezul. Practic, ai nevoie sa fierbi apa curata intr-un vas si sa gatesti orezul. Cand orezul e gata, scurge apa si pune-o intr-un borcan. Iata ce beneficii are. Cel mai bun remediu pentru febra - Inhiba starile febrile si starile de voma. In plus, accelereaza procesul de recuperare. Previne constipatia - Aceasta apa contine fibre si ajuta la sanatatea sistemului digestiv. Previne deshidratarea - Inhiba pierderea nutrientilor importanti din organism. Trateaza diareea - Este excelenta atat pentru adulti, cat si pentru copii. Este o sursa buna de energi ...