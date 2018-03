Un sot cu memorie selectiva

O femeie isi trezeste sotul la ora 2 dimineata, spunand:

– Repede, sa-mi spui cine a castigat Liga Campionilor in 2015!

– Barcelona, raspunde sotul mormaind.

– Ce echipa este pe primul loc in Premier League?

– Manchester City.

– Cine a inscris cel mai mare numar de goluri la Campionatul Mondial?

– Klose.

– Cate?

– 16 goluri.

– Cand a fost ultima data cand Liverpool a castigat titlul in Anglia?

– 1990…Ce se intampla, draga mea?

– Ieri a fost ziua mea de nastere, nenorocitule!

