Un specialist IT din Iasi rupe tacerea! Dezvaluiri incendiare despre practicile eMAG! Produse second-hand vandute ca fiind noi? FOTO

• Acuzatii grave aduse la adresa magazinului eMAG de la un specialist iesean in IT • Ieseanul spune ca exista produse second-hand care se vand pe acest site ca produse noi • Reporterii BZI au mai prezentat in trecut un caz similar, semnalat de aceeasi persoana, insa din cate se pare, totul se repeta Magazinul eMAG se confrunta cu probleme foarte mari. Un iesean, specialist in IT, a sesizat ca in magazinul eMAG se vand produse second-hand, fara sa se mentioneze asta. Reporterii BZI au publicat la vremea respectiva un material legat de aceasta practica, insa cei de la eMAG nu au luat masuri. "eMAG-ul recidiveaza si isi bate joc in continuare de clienti. Dupa articolul din data de 27 iunie 201 ...