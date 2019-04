Un STAR rock mexican s-a sinucis dupa ce a fost acuzat „in mod eronat” ca a abuzat o minora

Armando Vega Gil google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Armando Vega Gil, in varsta de 64 de ani, fondator si basist grupului mexican rock Botellita de Jerez, s-a sinucis dupa ce a publicat o scrisoare de adio pe contul sau de Twitter in care a scris ca a fost acuzat anonim si in mod eronat ca a abuzat sexual o minora. Vega Gil a fost gasit mort in casa lui din Ciudad de Mexico, potrivit autoritatilor, informeaza Reuters. O legenda a muzicii rock renunta la turnee Muzicianul a scris ca a fost acuzat anonim, pe Twitter, via #MeTooMusicosMexicanos, ca ar fi hartuit si abuzat o adolescenta in varsta de 13 ani. „Voi spune categoric: acuzatia este falsa. Vreau sa fie clar ca moartea mea nu este o recunoastere a vinei, dimpotriva, este o declaratie ...