Un studiu din America socheaza intreaga planeta! Sute de copii au fost abuzati de preotii catolici

Episcopi si alti lideri ai Bisericii Catolice din statul american Pennsylvania au ascuns sute de cazuri de abuzuri sexuale asupra copiilor, savarsite de peste 300 de preoti pe parcursul unei perioade de 70 de ani, potrivit unui raport intocmit de un mare juriu si publicat de Curtea Suprema statala, potrivit Mediafax. Raportul, care prezinta situatia in sase din cele opt dioceze catolice din Pennsylvania, indica faptul ca peste 1.000 de victime au putut fi identificate, si reprezinta cea mai ampla analiza a unei agentii guvernamentale americane in privinta abuzurilor sexuale asupra copiilor de membri ai Bisericii Catolice, informeaza site-ul cotidianului The New York Times. Autorii raportului sunt de pare ...