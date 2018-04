Un suc de la Lidl contine o toxina ce poate avea efecte nocive asupra organismului uman. A fost retras de pe rafturi

Suc de mere google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); „Producatorul roman SC Marul Argintiu SRL recheama preventiv produsul Camara Noastra Suc de mere si sfecla rosie, 2L, cu data de valabilitate 24 ianuarie 2019. In cadrul verificarilor interne, intr-o proba a fost depistata toxina Patulina. Patulina poate avea efecte toxice asupra organismului uman. Intrucat nu poate fi exclus vreun risc asupra sanatatii, clientii sunt rugati insistent sa tina cont de aceasta rechemare si sa nu consume produsul in cauza”, se arata in postarea de pe site-ul Lidl. „Produsul Camara Noastra Suc de mere si sfecla rosie, 2L al producatorului SC Marul Argintiu SRL a fost vandut de catre Lidl Romania. Din motive ce tin de siguranta consumatorului, Lidl Romania ...