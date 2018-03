Un tablou donat Universitatii din Aberdeen s-a dovedit a fi un Canaletto in valoare de 2 milioane de lire sterline

Un tablou donat Universităţii din Aberdeen în urmă cu mai bine de 150 de ani s-a dovedit a fi un Canaletto în valoare de 2 milioane de lire sterline, scrie BBC. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Charles Beddington, expert în opera artistului veneţian de secol 18, şi John Gash, profesor de Istoria Artei la Universitate, au identificat lucrarea nesemnată ca fiind „The Ruins of a Temple”. Descoperirea a fost publicată în The Burlington Magazine. „Asta ar sugera că valorează între 1,5 şi 2 milioane de lire sterline”, a spus Gash. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Tabloul a fost lăsat la Universitatea din Aberdeen în 1863. „S-a crezut mereu că lucrarea face parte din şcoala lui Canaletto, realizată de unul dintre elevii lui sau de cineva care i-a imitat stilul. Eu şi alţii am suspectat mereu că este un Canaletto real, iar acum am putut confirma asta”, a adăugat Gash. El a continuat: „Este clar din tehnică şi stil, forme şi compoziţie, că acesta este un Canaletto şi este, de fapt, o lucrare de mare calitate”. Faptul că pictura nu a fost semnată de artist nu este un lucru neobişnuit. „Uneori, Canaletto îşi semna lucrările, dar nu şi în acest caz. Oricum, în mijlocul lui este o ruină pe care stă stema familiei lui. Este puţin probabil ca altcineva să o fi inclus, aşadar este un fel de semnătură”, a mai spus Gash. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abon ...