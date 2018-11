Un tablou in valoare de opt sute de mii de euro, gasit la Tulcea. Cine l-a predat la Ambasada Olandei de la Bucuresti

O scriitoare de origine română afirmă că, în urma unei scrisori anonime, ar fi găsit una dintre pânzele furate de nişte români, în 2012 din Muzeul Kunsthal din Rotterdam, Cap de arlechin, a lui Picasso, relatează România TV Feticu, care este autoarea unui roman intitulat Tascha inspirat din furtul a şapte tablouri din muzeul Kunsthal comis de nişte români în 2012, romanul fiind publicat în 2015, a declarat telefonic pentru www.nrc.nl că în urmă cu zece zile a primit o scrisoare anonimă în limba română în care i se ofereau indicaţii pentru a găsi tabloul."Scrisoarea era în limba română şi conţinea o adresă unde pânza ar fi ascunsă, precum şi indicaţii pentru găsirea ei. În scrisoare se spunea că este vorba despre Cap de arlechin. Imediat după ce am citit-o, l-am sunat pe detectivul din Rotterdam cu care m colaborat pentru cartea mea. După câteva zile, m-am urcat în avion", a afirmat ea.Ea a relatat şi că, la sosirea la adresa indicată, a căutat, iar sub o piatră a găsit un pachet învelit în plastic conţinând tabloul.Ajunsă în maşină, l-a desfăcut şi l-a comparat cu o copie a lucrării."Când l-am văzut, am început să plâng. Nu sunt specialist, dar părea a fi lucrarea lui Picasso. Cred că aparţine Olandei, aşa că am predat-o imediat ambasadei din Bucureşti", a povestit Mira Feticu.Ea a declarat sâmbătă seară că este audiată la Poliţie. Conform publicaţiei online, Ministerul de Externe olandez ar fi confirmat că lucrarea a fost predată, urmând să i se verifice autenticitatea.Aseară, două persoane, de cetățenie olandează, s-au prezentat la Amabasada Olandei, din București, cu un tablou.Acestea au precizat faptul că au găsit tabloul, pe teritoriul Romaniei, anuntand despre acest fapt autoritatile olandeze.DIICOT investigheaza imprejurarile in care un tablou semnat Picasso valorand aproximativ 800 mii de euro a fost gasit sambata seara, pe raza judetului Tulcea. Tabloul care face parte dintr-un lot de 7 opere sustrase in anul 2012 dintr-un muzeu olandez se afla in custodia autoritatilor romane si urmeaza sa fie expertizat.Atașatul de afaceri interne din cadrul Ambasadei Olandei a anunțat autoritățile române, iar, la acest moment, o echipă formată din procurori D.I.I.C.O.T. și polițiști ai Direcției de Investigații Criminale - I.G.P.R. efectuează cercetări, pentru lămurirea tuturor aspectelor (audierea persoanelor, cercetarea locului în care au afirmat cele două persoane că au găsit tabloul, expertize criminalistice).Precizam ca cei 6 inculpati români acuzaţi că în noaptea de 15 spre 16 octombrie 2012 au sustras 7 tablouri semnate printre alţii, de Pablo Picasso, Henri Matisse şi Claude Monet de la Muzeul Kunsthal din Rotterdam au fost condamnati definitiv pentru savarsirea infractiunilor retinute in sarcina lor.Sursă: România TV Sursă foto: Mira Feticu