Un tablou Picasso cu o puternica incarcatura biografica, estimat la 40 de milioane de euro, va fi scos la licitatie

Un tablou realizat de Pablo Picasso, cu o puternică încărcătură biografică, este estimat la 40 de milioane de euro şi va fi scos la licitaţie de casa Sotheby's pe 28 februarie. Pictura „Mujer con boina y vestido de cuadros (Marie-Thérèse Walter)" o prezintă pe partenera artistului de la acel moment, Walter, dar, discret, şi pe cea care avea să-i devină viitoare muză şi amantă, Dora Maar. Picasso a pictat acest ulei pe pânză în acelaşi an, 1937, cu „Guernica". Lucrarea, cu dimensiuni de 55 x 46 centimetri, va fi scoasă la licitaţie, la Londra, de un proprietar care a solicitat să rămână anonim. „Este un tablou incredibil de important", a spus pentru AFP directorul departamentului de artă impresionistă şi modernă al Sotheby's, James Mackie. „Vine dintr-o eră esenţială a carierei lui Picsso, când a realizat marea pictură «Guernica», care descrie ororile bombardamentului german asupra localităţii basce în timpul Războiului Civil spaniol". În plus, tabloul are o puternică încărcătură biografică, a mai precizat expertul. În el apare, în prim-plan, Marie-Thérèse Walter, care era de mai mult timp amanta pictorului, dar şi Dora Maar, pe care o cunoscuse cu doar un an înainte de realizarea tabloului. „Maar începe să apară în siluata care se poate vedea în spatele Mariei-Thérèse", a mai explicat Mackie. Reprezentantul casei de licitaţii se aşteaptă ca preţul de adjudecare a tabloului să fie unul considerabil, având în vedere că „piaţa operelor realizate de maeştri a ajuns la niveluri fără preced ...