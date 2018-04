Un tanar american de 15 ani i-a daruit o proteza unui roman: o mana artificiala, perfect functionala

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De un ajutor nesperat a avut parte un roman care si-a pierdut o mana in urma unui accident de munca. Un tanar din Statele Unite, pe care nu il cunostea, i-a citit povestea pe internet si i-a trimis, apoi, in dar, o proteza pe care a fabricat-o chiar el. La 15 ani, Jaden Ramos este fascinat de imprimante 3D. Dar si de proiecte caritabile. De curand s-a gandit sa imbine cele doua pasiuni. Asa s-a nascut mana artificiala Tanarul a inceput apoi sa caute pe internet oameni cu dizabilitati care aveau nevoie de proteze. Asa a dat peste romanul care si-a pierdut mana intr-un accident de munca. Impresionat, Jaden l-a contactat si s-a oferit sa-l ajute. Dupa ce a primit masuratorile necesare, adolescentul i-a facut o proteza si in scur ...