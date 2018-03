Un tanar clujean vrea sa transforme Parcul Central in raiul iubitorilor de role. Care este publicul tinta si cum i-a venit ideea

Cu rolele prin parc 5

Vara aceasta se anunta si mai distractiva pentru iubitorii Parcului Central din Cluj, care vor beneficia de mai multe servicii si optiuni de petrecere a timpului liber decat pana acum.

Pe langa biciclete sau masinute electrice, iubitorii de sport in natura vor putea petrece cateva ore in Parcul Central si pe role, datorita Sport and Fun-Inchirieri Role Cluj.

Domokos Csaba, initiatorul proiectului, a povestit pentru Buna Ziua Cluj cum i-a venit ideea si care crede ca este publicul pentru care o ora in aer liber, in parc, este mult mai binevenita decat orice alta atractie pe care orasului o poate oferi.

”Ideea mi-a venit anul trecut in jurul Craciunului, cand eram in centru Clujului cu niste amici. Atunci ne-am gandit sa ne dam o ora cu patinele, si cum stateam la coada, asteptand sa luam patinele, atunci m-am gandit: Ce ar fi sa le nu mai fie nevoita lumea sa astepte ore in sir si sa fie suficiente patine pentru toti? Asa mi-a venit ideea de a pune la dispozitia clujenilor un numr suficient de role vara pentru a nu astepta la nesfarsit pentru o ora de distractie in parc”, arata Domokos, care este convins ca publicul care apreciaza patinele iarna va aprecia si rolele vara.

”Daca este asa coada mare si aglomeratie pentru patine, de ce nu ar inchiria oamenii si role? Daca ne gandim putin, vara este si mai distractiv, in sensul ca nu exista nimic mai placut decat cateva ore in parc, la soare. Publicul caruia ma adresez are o varsta cuprinsa intre 7 si 77 de ani, pentru ca dragostea pentru sport nu cunoaste varsta”, ne-a mai declarat Domokos Csaba.

Potrivit acestuia, pretul pentru inchirierea timp de patru ore a rolelor, care include si genunchierele, cotierele si casa, nu va fi mai mare de 25 de lei.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.