Un tanar de 17 ani din Iasi a agresat doi politisti: "O stiu pe fiica ta. Am sa o violez si ii voi taia gatul"

Doi politisti ieseni au fost agresati si amenintati de un tanar de 17 ani. Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi au dispus trimiterea in judecata a lui Alex Constantin Cojocaru, acesta fiind acuzat de ultraj. Individul va implini in curand 18 ani, cel mai probabil urmand sa isi petreaca urmatorii ani in puscarie. Faptele comise s-au petrecut in seara zilei de 11 martie 2018, in Podu Iloaiei. Tanarul a sunat la 112 dupa ce ar fi fost amenintat de proprietarul unui bar, iar la locul solicitarii au ajuns doi politisti. Ciudat este ca dupa ce a fost intrebat de oamenii legii despre presupusele fapte intamplate, Cojocaru le-a zis ca nu s-a intamplat nimic. Politistii i-au explicat ca va fi amendat pentru ca ...