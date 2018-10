Un tanar de 19 ani si-a ucis iubita minora in varsta de 16 ani. A primit 15 ani de puscarie

Criminal iubita google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tanarul din orasul Santana, care si-a ucis iubita, in varsta de doar 16 si tanara mamica, cu mai multe lovituri de cutit, si-a primit sentinta, dar care poate fi atacata cu apel. Magistratii Tribunalului Arad l-au condamnat la 15 ani de inchisoare. Tanarul, pe fondul geloziei, si-a injunghiat iubita, in varsta de numai 16 ani, de mai multe ori in zona gatului, iar medicii nu au mai putut sa faca nimic pentru copila. "In baza art. 188 alin.1, art. 199 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin.10 Cod procedura penala condamna pe inculpatul Negru Isac, la pedeapsa de: – 15 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de omor. In baza art. 67 alin. 2 Cod penal aplica inculpatului pedeapsa ...