Un tanar din Iasi a pornit o afacere geniala cu o investitie initiala de 5.000 euro, bani castigati in America. Totul a pornit de la o imprimanta - VIDEO

Industria imprimarii 3D valoreaza miliarde de dolari la nivel mondial si este inca la inceput de drum, cu tot mai multe startup-uri care doresc sa inoveze acest domeniu. In prezent, aceste dispozitive pot imprima de la case si parti de masini la proteze pentru oameni si obiecte decorative. Un tanar din Iasi a fondat un astfel de start-up anul trecut, iar in prezent produce imprimante 3D si doreste sa inoveze acest tip de produse. Ciprian Padurariu are 24 de ani, este absolvent al Facultatii de Bioinginerie Medicala din Iasi si a creat Bitmi Technologies cu banii obtinuti muncind in Statele Unite prin programul Work and Travel. Tanarul antreprenor a vizitat studioul StartupCafe insotit de una din imprimantele sale si a povestit ...