Un tanar din Iasi a TERORIZAT patru femei! A intrat in casa si a incercat sa violeze o minora, apoi a trecut prin patul unei batrane pentru a-si potoli "poftele"!

• Noapte de foc intr-o comuna ieseana, dupa ce un tanar a incercat sa violeze doua femei si a intrat in curtile altora • Tanarul de 19 ani este acum cercetat pentru tentativa de viol, violare de domiciliu si tentativa de furt calificat • Ancheta este in desfasurare, iar tanarul a fost audiat de politisti • Daca se va dovedi ca se face vinovat de comiterea acestor fapte, risca sa-si petreaca urmatorii ani din viata in spatele gratiilor Noapte de foc intr-o comuna ieseana. Un tanar de 19 ani este banuit de comiterea mai multor fapte de-a dreptul ingrozitoare. In cateva ore, un individ de 19 ani a reusit sa bage frica in patru femei. Tanarul de loc din comuna Tibana, judetul Iasi, a ...