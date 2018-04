Un tanar din Marea Britanie a calatorit mai ieftin cumparand o masina decat un bilet de tren! Cum a fost posibil

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un tanar din Marea Britanie a cumparat o masina cu care a calatorit 160 de kilometri, constatand ca intreaga experienta l-a costat mai putin decat ar fi cumparat un bilet de tren. Dorind sa-si viziteze niste prieteni, care locuiesc in Bristol, Tom Church a constatat ca facand aceasta calatorie cu o masina second-hand pe care a cumparat-o l-a costat mai putin decat biletele de tren, scrie metro.co.uk. Masina, taxele de drum, asigurarea si combustibilul l-au costat 206.81 de lire sterline, pe cand biletul de tren, pe distanta Londra-Bristol, l-ar fi costat 218.10 lire sterline. Ideea i-a venit in momentul in care a descoperit anuntul de vanzare al unei Honda, model CIVIC cu 217.261 kilometri la bord, care costa doar 80 de lire st ...