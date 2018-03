Un tanar in scaun cu rotile si tatal sau, Lilian Badea, care e primarul comunei Ograda, invitati ai SSC Farul la meciul cu Progresul 1944 Spartac (galerie foto)

După fluierul de final, surpriză!

La oficială sau pe pista de atletism

„Merită tot respectul nostru!“

Sprijin de la preşedintele Unirii Slobozia

„Am înţeles mai bine ce înseamnă marea, Constanţa şi Farul“

Vizită pentru omologarea stadionului

Suporterii SSC Farul Constanţa prezenţi la meciul din deplasare cu Unirea Slobozia au rămas impresionaţi de două persoane care au asistat şi ele la partidăUna dintre persoane este un tânăr în scaun cu rotile, iar cealaltă - însoţitorul său. La finalul partidei, cei doi au dialogat cu fanii SSC Farul, tânărul arătându-se încântat de meci, de rezultat şi de evoluţia lui Raphael Stănescu, autor a trei goluri în victoria cu 5-0 a „marinarilor“. De asemenea, cei doi au spus că iau în considerare să vină la meciul pe care SSC Farul îl va susţine pe teren propriu cu Progresul 1944 Spartac.Aflând de interesul celor doi pentru echipa constănţeană, conducerea SSC Farul a decis să-i invite la respectiva partidă, dar, după confruntarea de la Slobozia şi în prima parte a zilei de ieri, nu a putut intra în contact cu ei, întrucât, în graba de după meci, nu s-a făcut schimb de numere de telefon. Ieri însă, cei de la SSC Farul au postat pe pagina de Facebook un mesaj, sperând ca acesta să ajungă la cei doi noi prieteni ai clubului constănţean, astfel încât cele două părţi să ia legătura şi să stabilească detaliile deplasării la Constanţa.„Suporter Spirit Club Farul Constanţa transmite un călduros salut prietenilor noştri de la meciul cu Unirea Slobozia tânărului în scaun cu rotile şi domnului care l-a însoţit. La începutul meciului, cei doi au trecut pe pista de atletism prin dreptul suporterilor farişti, fiind aplaudaţi de către aceştia. Dar ceea ce s-a întâmplat după fluierul final a fost adevărata surpriză. Un mic grup de suporteri farişti, rămaşi încă în arenă, au avut ocazia de a iniţia un dialog emoţionant cu cei doi. Tânărul suporter s-a arătat încântat de evoluţia jucătorului cu nr. 11 de la Farul (Raphael Stănescu, autor a 3 goluri în partida de ieri), dar şi de meci şi rezultat“, povestesc cei de la SSC Farul.Din discuţii, fanii au aflat că cei doi sunt interesaţi să vadă pe viu şi partida dintre SSC Farul (liderul clasamentului) şi Progresul 1944 Spartac (principala contracandidată la promovare, care, după etapa de miercuri, a pierdut postura de lider). „Cei doi s-au interesat şi de data de disputare a meciului cu Progresul Spartac, meciul revenirii de Stadionul Farul, programat pe 14 aprilie, arătând şi faptul că iau în considerare să asiste şi la această partidă. Nu în ultimul rând, tânărul suporter a ţinut să amintească tuturor de faptul că «cel mai tare antrenor» este dl profesor Petre Grigoraş. Au urmat câteva îmbrăţişări, strângeri de mână şi mulţumiri cordiale. Acest moment de exuberanţă şi bucurie pentru fotbal a avut darul de a estompa, măcar pentru câteva clipe, chiar şi bucuria victoriei cu 5-0 şi trecerea pe primul loc în clasament. Informaţia s-a răspândit rapid în rândul tuturor suporterilor farişti, astfel încât conducerea executivă a clubului a luat decizia de a-i invita pe cei doi prieteni de la Slobozia să asiste la meciul dintre SSC Farul şi Progresul Spartac 1944 de la tribuna oficială sau, dacă preferă, tot de pe pista de atletism a stadionului“, mai arată reprezentanţii SSC Farul.„Cum nu am avut posibilitatea de a schimba date de contact, facem un apel către reprezentanţii mass-mediei şi susţinătorii echipei să preia acest mesaj, astfel încât să ajungă şi la noii noştri prieteni. Aceştia ne pot contacta la numărul de telefon 0786/553.050 sau la adresa de e-mail office@farul.ro, pentru a stabili detaliile deplasării ale cărei costuri le vom suporta tot noi. Pe viitor, SSC Farul ia în calcul amenajarea unui spaţiu destinat persoanelor cu dizabilităţi de unde aceştia să poată asista în cele mai bune condiţii la meciurile pe teren propriu. Fotbal pentru toţi! Împreună ducem mai departe spiritul farist!“, mai spun cei de la echipa constănţeană. „Tot respectul! Când a trecut pe lângă noi, a zis «Succes, Farul!» şi aşa a fost. Mulţumim frumos şi îl aşteptăm alături de noi!“, „Merită tot respectul nostru. Îl aşteptăm la Constanţa la meciurile Farului!“ sau „Foarte emoţionant mesajul! Farul renaşte şi acest lucru se observă! Sunt convins 100% că va promova. Forza Farul!“, au fost câteva reacţii ale fanilor SSC Farul.Clubul constănţean a dat repede de cei doi. Preşedintele Unirii Slobozia, Ilie Lemnaru, a văzut postarea de pe Facebook şi le-a dat celor de la SSC Farul numărul de telefon al însoţitorului tânărului. Bărbatul este Lilian Badea, primarul unei comune din judeţul Ialomiţa, Ograda, iar tânărul din scaunul cu rotile este fiul său, Andrei (22 de ani)!, ofiţerul de relaţii publice al SSC Farul, a luat legătura cuşi s-au stabilit toate detaliile. „Am vorbit cu domnul primar. A fost foarte bucuros de invitaţie. A rămas să ţinem legătura pentru meciul cu Progresul 1944 Spartac“, a arătat Georges Muzaca.Fost fotbalist (la Unirea Slobozia şi la Olimpia Slobozia), Lilian Badea a rămas în continuare un mare iubitor de fotbal, iar microbul îl are şi fiul său, pe care primarul îl ia la meciuri atunci când poate. Lilian şi Andrei Badea sunt apropiaţi de echipa Farul şi prin prisma legăturii pe care primarul comunei Ograda o are cu oraşul Constanţa, unde şi-a satisfăcut stagiul militar, în perioada 1982 - 1984, la Marină, la o unitate militară din Tomis Nord! „Pentru meciul cu Progresul 1944 Spartac e de ajuns o invitaţie din partea SSC Farul, iar eu voi face tot posibilul să-mi fac timp să ajungem şi să susţinem împreună echipa. Când am fost la Constanţa, pe perioada armatei, am înţeles mai bine ce înseamnă marea, oraşul şi Farul. Militar fiind, mă duceam şi la meci la Farul, când puteam. Cine a trecut o dată prin Constanţa are un sentiment puternic de a reveni. Am văzut şi efortul suporterilor de a reînvia Farul. E de apreciat şi merită susţinerea tuturor, din orice punct de vedere, măcar cu prezenţa“, a declarat Lilian Badea.Partida SSC Farul - Progresul 1944 Spartac se joacă pe 14 aprilie, iar clubul constănţean speră să fie găzduită de stadionul „Farul“, după ce, până acum în acest sezon, „marinarii“ au disputat meciurile de acasă la Techirghiol. Două probleme stăteau în calea revenirii SSC Farul la Constanţa: starea suprafeţei de joc de pe „Farul“ şi omologarea stadionului pentru meciurile oficiale. În iarnă, gazonul a suportat lucrări de îmbunătăţire, iar ieri a fost ridicată folia specială de pe el şi a fost tuns. „Gazonul arată foarte bine. Urmează să se mai aplice îngrăşământ şi să mai fie tuns încă de două ori până pe 14 aprilie. În privinţa stadionului, vizita pentru omologare e pe 4 aprilie. Sperăm să îndeplinim toate cerinţele de omologare şi să putem juca astfel în continuare pe Farul“, a spus Georges Muzaca.