Un tata revoltat de conditiile din spital, dupa anuntul privind despagubirea detinutilor: Sunteti niste criminali, nenorocitilor! Iar locul vostru e la puscarie

Fotograful Cristian Sutu descrie pe blogul sau, revoltat, experienta pe care a avut-o cu fiul sau, care a avut nevoie de o interventie chirurgicala intr-un spital din Capitala. Dar ce conteaza, parca in Romania s-a dat liber ideii ca puscariasii ar trebui sa fie fericiti, nu? "La ora la care incerc sa ma calmez scriind aceste rinduri, copilul meu este intr-o interventie chirurgicala. La un spital din Bucuresti. Stau pe un trotuar din parcare si astept. As fi intrat si eu in spital, va dati seama, sa stau lipit de usa pe care va iesi medicul. Cu vesti. Dar nu se poate. Spitalul este in carantina, astfel ca doar mama copilului are voie. Te supui. Si astepti. Secundele au alt ritm. Ce pot sa fac? Ma uit la asistenta de la t ...