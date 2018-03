Un temut lider al mafiei italiene, arestat de DIICOT. A conceput o metoda prin care a reusit sa stoarca bani grei

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actiune de proportii in Romania si in Italia la capatul careia o grupare condusa de mafia calabreza a fost destructurata. Chiar liderul temutei N'drangheta din regiunea Calabria a fost ridicat dimineata de mascati din Bucuresti. Alaturi de el, zeci de romani si italieni au ajuns la DIICOT, unde procurorii antimafia ii acuza ca au escrocat sute de persoane. Un milion de euro ar fi furat din conturi bancare. Gruparea era condusa de Giuseppe Pensabene, liderul temutei N'dragheta, mafia din regiunea Calabria. Tradus in romana, numele sau ar insemna Iosif Gandeste Bine, iar procurorii DIICOT l-au ridicat pentru ca a gandit o metoda prin care storcea bani din conturile naivilor. Nu singur, ci cu ajutor, atat din Romania, cat ...