Un ten luminos, fara pete, riduri si cosuri? Nu trebuie sa mergi la salon, iata combinatia care te scapa de aceste probleme

Patrunjelul elimina ridurile, petele si acneea datorita proprietatilor sale minunate. Iata cum prepari o masca eficienta. Patrunjelul este un aliat de nadejde si cand vine vorba de frumusete si rezolvarea problemelor la nivelul tenului. Aceasta masca poate fi folosita zilnic, atat timp cat este proaspata iar pielea ta accepta ingredientele. Patrunjelul, bogat in vitamine Patrunjelul este bogat in vitamine si minerale care mentin sanatatea pielii si a organismului, in general. El contine uleiuri esentiale, dar si potasiu si mangan. Poate fi folosit, cu eficienta, in stari febrile, boli renale, ale tractului urinar, in diabet, inflamatii ale ochilor, oboseala. Patrunjelul in cosmetica In cosmet ...