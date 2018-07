Un tenismen argentinian a fost suspendat pentru trucare de meciuri

Lucian Onea, fostul șef al DNA, Ploiești, cercetat sub control judiciar pentru că ar fi fabricat proble împotriva lui Sebastian Ghiță, susține, în cererea de recuzarea a Elenei Iordache, procurorul care îl anchetează, că aceasta ar face investigațiile în așa fel încât să îl ajute pe Sebastian Ghiță, ...

Un angajat al Forțelor Aeriene Române și-a cerut de soție partenera într-un mod tare interesant! Participanți amândoi la spectacolul aerian BIAS 2018, momentul emoționant a fost filmat și publicat pe pagina de Facebook a Forțelor Aeriene Române, iar imaginile au devenit virale. Viitoarea mireasă nu și-a putut stăpâni lacrimile de fericire, dar acestea au fost […] The post Lacrimi și emoții la BIAS 2018! Un angajat al Forțelor Aeriene Române a îngenuncheat și a cerut-o de soție pe iubita lui appeared first on Cancan.ro.