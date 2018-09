Un TIR a lovit șapte mașini parcate pe un bulevard din București

Perechea Filip Jianu/Deney Wassermann (România/Olanda), cap de serie numărul 8, s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale probei de dublu juniori din cadrul US Open, scrie news.ro.Jianu şi Wasserman au trecut în turul doi de echipa Adam Neff/Eliot Spizzirri (SUA), scor 3-6, 7-6 (4), 10-5. ...

Un bărbat de 49 de ani, care a provocat un accident ușor, miercuri seara, pe o stradă din Focșani, s-a speriat și a fugit de la locul accidentului, apoi s-a sinucis. Bărbatul s-a aruncat în fața trenului, corespondentul Mediafax. Din primele informații, bărbatul avea 49 de ani și a lovit cu mașina pe care o