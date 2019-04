Un urs este cautat pentru a fi impușcat,dupa ce a terorizat oamenii din doua comune din Bistrița-Nasaud

Localnicii din două comune din Bistrița-Năsăud sunt terorizați de mai bine de o săptămână de un urs bătrân care le ataca noaptea gospodăriile. Oamenii încearcă să sperie ursul, iar vânătorii organizează pânde zi și noapte, în speranța că vor da de urma animalului pentru a-l împușca, potrivit Mediafax.

Un urs bătrân terorizează de mai bine de o săptămână două comune din Bistrița-Năsăud. Până acum a atacat mai multe gospodării și a omorât 12 porci - șase în Milaș și alți șase în Urmeniș. Localnicii disperați și au ajuns să facă de pază cu rândul în fiecare noapte și folosesc fel de fel de metode pentru a-l speria pe urs: fac focuri uriașe, folosesc aparate de radio care funcționează întreaga noapte, folosesc refectoare puternice pentru a supraveghea mioarele și vuvuzele pentru a-l îndepărta pe urs.

„Nu mai știm ce să facem să scăpăm de urs. Facem cu rândul în fiecare noapte la pază, ne temem să nu atace și oamenii”, spune o localnică.

După ce ursul a atacat cinci gospodării din Milaș, intrând în grajdurile oamenilor și omorându-le porcii, sătenii și primarul comunei au solicitat, din nou, autorităților să îi scape de urs: fie să primească de derogare pentru a-l împușca, fie să îl tranchilizaeze și să îl ducă în altă parte. Nu e prima dată când ursul le face pagube. Anul trecut, a omorât mai multe oi însă pentru că animalele nu erau crotaliate nu s-a primit avizul de împușcare acestuia.

„După ce oamenii au ieșit să stea de pază, s-a mutat acum de la noi din sat la vreo doi kilometri mai departe și acolo a atacat și a omorât șase porci. La noi în comună a intrat în mai multe gospodării și a omorât șase porci. Pe doi i-a luat și i-a dus și pe alți patru i-a lăsat după ce i-a omorât. Merge noaptea și la o stână de oi, ne povestesc ciobanii, dar nu a atacat acolo mioarele pentru că oamenii știu să se protejeze. Stâna este înconjurată de câini, iar ciobanii stau de pază în fiecare noapte, fac cu rândul, fac zgomot mult și nu s-a apropiat încă de ele”, a povestit primarul comunei Milaș, Iosif Gabor.

În cele din urmă autoritățile au primit de la Ministerul Mediului derogarea pentru împușcarea ursului și în acest weekend vânătorii încearcă să împuște ursul.

„Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud a emis o autorizație de recoltare pentru recoltarea exemplarului de urs brun care făcea probleme la Milaș. Au fost atacuri la porci domestici, a atacat în gospodării și era o urgență. S-a obținut o derogare de la Ministerul Mediului pentru că la nivelul Uniunii Europene este specie strict protejată de lege și atunci am primit o derogare de la normativele europene pentru a se putea interveni asupra speciei și, de asemenea s-a emis și un aviz ANANP – al Agenției Naționale de Arii Protejate pentru că este Milaș se află într-o arie naturală protejată și am primit și acordul și avizul favorabil al Agenției pentru recoltarea acestui exemplar de urs brun. Gestionarul fondului de vânătoare AJVPS Bistrița are obligația să recolteze acest urs prin metoda la pândă pentru prevenirea pagubelor din gospodării și a punerea în pericol a vieților omenești”, a declarat Server Roman, directorul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud.

Chiar dacă vânătorii au reușit să primească toate avizele pentru recoltarea ursului, misiunea nu este deloc ușoară. Președintele Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Bistrița-Năsăud Simion Forai spune că în fiecare dimineață și seară vânătorii au organizat pânde, însă nu au reușit să îl vadă pe ursul care a făcut pagube însemnate în cele două comune.

„Este un exemplar în vârstă, cu mirosul foarte bine dezvoltat. Am reușit să obținem toate avizele și în acest weekend vom organiza pânde în mai multe zone și sperăm să îl prindem. Este o problemă pentru că ursul este un exemplar bătrân, umblă numai noaptea și noaptea noi nu îl putem vâna. Se fac pânde în fiecare seară și dimineață și sperăm ca în acest sfârșit de săptămână să reușim să îl găsim și să îl împușcăm”, a spus președintele Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Bistrița-Năsăud Simion Forai.

Anul trecut, tot prin derogare, în Bistrița-Năsăud au fost vânați patru urși care au creat pagube însemnate în gospodăriile oamenilor, număr foarte mic în condițiile în care în Bistrița-Năsăud există cea mai mare concentrație de urși bruni din Europa, efectivul existent fiind de patru ori peste efectivul optim.

La ultima numărătoare, autoritățile au descoperit că în pădurile din Bistrița-Năsăud există 634 de urși în timp ce efectivul optim este de 156 și că în 2018 numărul urșilor a crescut cu 63 de exemplare față de numărul din 2017.