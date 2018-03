Un urs, recidivist, a dat iama prin camarile mai multor case,  a baut afinata, apoi a adormit sub un molid

Ursul google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un urs a intrat in mai multe gospodarii si case de vacanta din Harghita, in ultimele patru nopti, in cautare de hrana. ”Este vorba despre un urs de talie medie, recidivist, care si anul trecut a intrat in casele localnicilor si a facut pagube insemnate, sa nu mai vorbim de spaima pe care o baga in oameni, dupa cum spune Directorul Asociatiei de Vanatoare si Pescuit Sportiv ”Zetelaka és Társai”, Benke József. Sambata, ursul a intrat in doua case locuite, s-a dus direct in camara si a mancat ce a gasit, de la zahar si bomboane, pana la carne pusa la pastrat in untura. Unul dintre gospodari a povestit ca dormea la mansarda, cand a intrat ursul; a auzit zgomot jos, a vazut ani ...