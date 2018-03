Un val de aer cald din Africa va "lovi" Romania. Cum va fi vremea in perioada urmatoare

Vremea 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luna martie a adus fenomene rare si o vreme extrema. Si asa pare sa se si incheie. Dupa nameti si viscol, caldura topeste rapid zapada si sapa adanc in asfalt. Gropi uriase sunt ascunse sub balti in marile orase. In timp ce in satele in care apa a miscat la propriu pamantul, casele au inceput sa o ia la vale. Astazi, meteorologii au anuntat si cum va fi vremea pana la Paste. Capitala Romaniei e plina de gropi si de balti. Vremea calda a topit zapada mai repede decat se asteptau autoritatile, iar micul Paris e acum mica Venetie. Sarim sau le ocolim, daca le observam la timp! Cu ochii la trotuarele inundate, insa, s-ar putea sa scapam din vedere pericolul de la stresini. Vezi si: Prognoza meteo p ...