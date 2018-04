Un val de aer nord-african loveste Romania. Zonele unde se anunta furtuni violente

Val de aer nord african google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea va fi mult mai calda saptamana viitoare in cea mai mare parte a tarii, temperaturile urmand sa atinga valori de pana la 30 de grade Celsius, mai ridicate cu 8-10 grade decat ar fi normal pentru aceasta perioada, precizeaza ANM. “Vor fi temperaturi ridicate in continuare in majoritatea zilelor si in cea mai mare parte a tarii. Cele mai mari valori, care vor merge pana in jurul a 30 de grade Celsius, le asteptam in Oltenia si Muntenia marti dupa-amiaza, cel mai posibil joi si vineri. Ziua de marti, cu exceptia Olteniei si a Munteniei, va aduce innorari destul de accentuate, averse, tunete, fulgere, posibil grindina si cantitati de apa insemnate in majoritatea zonelor. Nu excludem ...