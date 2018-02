Un val de ger va lovi Romania. Vortexul polar aduce temperaturi de -10 grade

iarna grea

Desi mai sunt 7 zile pana la Martisor, primavara este departe. Meteorologii ne avertizeaza ca trebuie sa ne pregatim de un episod de iarna geroasa, care nu are legatura cu data din calendar.

Temperaturile au inceput deja sa scada, iar de duminica vom avea minus 10 grade pe timpul zilei in toata tara. De vina pentru aceasta vreme rea este un vortex polar care afecteaza toata Europa.

In toate cele 3 luni de iarna, temperatura nu a scazut in Bucuresti pe timpul zilei, mai mult de minus 6 grade, temperatura inregistrata la statia Filaret in ianuarie. De saptamana viitoare, insa meteorologii spun ca va fi mult mai frig de atat, tocmai acum cand ne pregatim sa sarbatorim primavara.

Alina Serban-Meteorolog: “Pentru inceputul saptamanii viitoare vorbim de vreme geroasa, temperaturi sub minus 10 grade chiar si ziua. Duminica si luni ne asteptam ca temperaturile sa fie negative in toata tara. Din datele ultimelor materiale rezulta ca primavara debuteaza cu un episod de iarna”

Asadar daca pana acum am avut o vreme anormal de calda, acum va fi anormal de frig. Senzatia de ger a aparut deja. Din cauza vantului, la varful Omu, temperatura resimtita a fost de minus 30 de grade, iar meteorologii numesc asta ca fiind o temperatura scazuta extrema. Acest val de frig este o anomalie meteorologica. Totul porneste de la un vortex polar explica un climatolog.

Roxana Bojariu –Climatolog: “Acum, la 30 de km deasupra Polului Nord am avut o incalzire de 50 de grade Celsius peste valoarea inregistrata inainte iar aceasta perturbatie favorizeaza patrunderea aerului rece dinspre nord la latitudini mult mai joase, practic toata Europa va fi afectata.”

Incalzirea neobisnuita de la Polul Nord, a fost cauzata in mare parte de micsorarea suprafetei de gheata. Iar asta a declansat deja fenomene meteo paradoxale:

Roxana Bojariu –Climatolog: “Am avut ninsori in Arabia Saudita si in Nordul Saharei, toate aceste perturbatii arata ca avem o reconfigurare a felului in care se face transferul energiei din sistem.”

Datele le arata climatologilor ca valul de frig va ramane peste Romania cel mult 3 saptamani.

Deocamdata, oamenii se pregatesc de Martisor. Cine sa se gandeasca la ger, cand vede tarabele pline cu brose, zambile si ghiocei? Iar temperaturile placute de pana acum au sustinut si moda gleznelor goale.

sursa:stirileprotv.ro

