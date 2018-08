Un vames se intalnea zilnic cu Ion care ducea pe bicicleta spre Republica Moldova cate doi saci de nisip. Dupa luni intregi in care a crezut ca face contrabanda cu ceva, vamesul si-a luat inima in dinti si l-a intrebat

Nu este satisfactie mai mare pentru un vames ca momentul in care are o captura importanta la locul de munca. Sefii il apreciaza, ajunge vedeta la TV si toata lumea ii recunoaste calitatile. Insa un vames a avut parte de aventura vietii sale cu un barbat care tranzita aproape zilnic granita.

Era o zi obisnuita atunci cand Mihai Popescu, vames la granita cu Republica Moldova, l-a observat pe Ion Gheorghe cu doi saci mari pe spate, in timp ce trecea granita in Republica Moldova. Conform procedurii, vamesul a inceput sa ii puna intrebari. Unde se duce, dar si ce are in saci. Raspunsul a venit sec: Nisip.

Insa vamesul nu s-a lasat convins de raspuns, a taiat un sac, a trimis nisipul la labortator si l-a tinut peste noapte pe Ion . Rezultatul analizelor i-a dat dreptate lui Ion, iar vamesul a fost nevoit sa isi ceara scuze si sa il lase pe barbat sa treaca linistit.

Insa in zilele urmatoare, povestea s-a repetat, iar vamesul a inceput sa nu mai doarma noptile din cauza curiozitatii. Nu se poate asa ceva, sigur Ion face ceva necurat, iar el trebuia sa afle cat mai curand.

Iar intr-o zi, dupa multe luni, dorinta i s-a implinit. Era duminica atunci cand vamesul a intrat intr-un bar, iar acolo l-a observat pe Ion care se afla la o masa cu prietenii sai. Cunoscandu-se deja foarte bine, vamesul s-a apropiat de barbat si i-a marturisit ca intr-o zi va afla adevarul. Va descoperi cu ce face el contrabanda, ca sigur nu este nevinovat. Si l-a implorat sa ii spuna adevarul care il macina de atata timp.

Raspunsul nu s-a lasat asteptat, iar Ion i-a facut o marturisire care l-a facut pe vames sa isi puna mainile in cap. De atata timp, el facea contrabanda cu, da, ati ghicit bine, BICICLETE.

