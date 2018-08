Un vatman iesean a salvat viata unui batran lovit de un TIR! A povestit totul in detaliu in fata camerei - VIDEO

Sergiu Gherasim google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un vatman al Companiei de Transport Public (CTP) Iasi a salvat viata unui iesean, in varsta de 73 de ani, victima a unui accident rutier. Evenimentul s-a produs saptamana trecuta, in zona Baza 3, cand un TIR l-a lovit pe trecerea pentru pietoni pe batran. Vatmanul Sergiu Stefan Gherasim, de 39 de ani, se afla in timpul serviciului, cand a observat accidentul cu victima. Nu a stat pe ganduri si, dupa ce a condus tramvaiul in rond, a sarit imediat in ajutorul batranului. Citeste si: Accident cumplit! Un sofer care ar fi trecut pe rosu a bagat direct in coma un iesean Barbatul a stiut exact care sunt masurile de prim-ajutor ce trebuie luate intr-un astfel de caz. El le-a aplicat victimei, apoi a c ...