Un vicepresedinte PSD trage cu TUNUL in Guvern: 'Modificarile fiscal-bugetare au afectat activitatea'

Vineri, 12 octombrie, Primăria Municipiului Oradea a fost gazda reuniunii Comitetului Director al Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR). La eveniment, alături de membrii Comitetului Director al AMR au participat și primarii municipiilor din Regiunile Vest și Nord-Vest.

Cu această ocazie, președintele AMR, Robert Sorin Negoiță, a vorbit despre modul în care modificările fiscal-bugetare din 2017 au afectat activitatea municipiilor din România și despre propunerea AMR cu privire la repartizarea cotelor din impozitul pe venit în vederea refacerii bugetelor municipiilor așa cum erau înainte de anul 2018.

"Acum un an de zile, municipiilor li s-a tăiat o parte consistentă din buget. Ar fi normal să se repare această greșeală, deoarece municipiile din România au fost cele mai afectate. Noi susținem să fie alocata municipiilor / oraselor / comunelor cota de 66% din impozitul pe venit pentru că doar astfel vom reuși să ne echilibram bugetele. Așa cum știți, impozitul pe venit a scăzut de la 16% la 10%, un demers care nu a avut ca scop diminuarea poverii fiscale, ci banii au fost luați si mutati pentru acoperirea altor bugete ale administrației centrale. Consider că este în neregulă să se ia banii de la administrația locală și să se transfere către administrația centrală. De aceea, considerăm că Guvernul ar trebui să țină cont de punctul nostru de vedere și să refacă bugetele , cel putin , așa cum erau înaintea anului 2018", a declarat Negoiţă, care este şi vicepreşedinte PSD.

Președintele Executiv al AMR, Ilie Bolojan, primarul municipiului Oradea, a vorbit despre transparența de care trebuie să dea dovadă Ministerul de Finanțe și despre propunerea pe care o are AMR în acest sens: "Important este să știm cine ne plătește aceste taxe, cum ni le plătește, ceea ce înseamnă asigurarea unei transparențe din partea Ministerului de Finanțe legat de modul în care se calculează și se distribuie acești bani. Colegii primari au reclamat faptul că Ministerul de Finanțe s-a comportat în toți acești ani într-o formulă opacă și au constatat că de exemplu, deși o companie mare, care își desfășoară activitatea într-un municipiu, are sediul fiscal și e înregistrată în acel municipiu, nu apare ca plătitor de impozit pe venit către acea localitate, Ministerul de Finanțe neasigurând transparența modului în care se distribuie aceste sume. Prin urmare, am convenit să solicităm Ministerului de Finanțe asigurarea transparenței. Dacă acest lucru nu va fi făcut, vom merge până la acționarea în instanță".

Prim-vicepreședintele AMR, Gheorghe Falcă, primarul municipiului Arad, a explicat propunerea AMR de împărțire a impozitului pe venit: "Vrem să transmitem un mesaj clar: astăzi Bucureștiul și 21 de orașe realizează peste 70% din PIB-ul țării și 3200 de alte unități administrative teritoriale realizează sub 30%. În momentul în care ți s-a luat 30% din impozitul pe venit, aceste motoare în loc să meargă rapid și să dăruiască cât mai mult țării, vor avea un ritm mult mai mic. Noi vrem să corectăm decizia luată anul trecut pentru anul 2019. Vrem ca 66% din impozitul pe venit să rămână în administrația locală, 22% din impozitul pe venit să meargă către Consiliile Județene, iar 12% prin Consiliul Județean, printr-o anumită formulă să sprijine prin echilibrare unitățile administrative care nu reușesc să aibă un venit suficient pentru funcționare".

Primarii municipiilor au cerut Guvernului României să aibă în vedere și să țină cont de două principii foarte importante: de principiul predictibilității bugetare și de principiul autonomiei locale, iar aceste două principiii trebuie să se regăseasă în viitorul Cod al administrației publice.