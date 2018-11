Un vietnamez venit la munca in Romania a fost intrebat cati bani castiga. E incredibil ce a raspuns!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Muncitorii straini din afara Uniuniii Europene care lucreaza in tara noastra vor avea acelasi salariu de pornire ca cei romani. Angajatorii ii vor putea plati cu salariul minim pe economie si nu mediu, cum era pana acum, conform unei noi legi adoptate de Parlament, scrie stirileprotv.ro. In acest moment, in Romania sunt inregistrati peste 25.000 de muncitori straini, din Vietnam sau Turcia, cei mai multi in constructii. Vietnamezul Bai⁣ lucreaza la izolatia unui bloc din capitala. Conduce o echipa de 16 oameni, toti din Vietnam. "Munca pe care o facem aici este aceeasi ca in Vietnam, dar aici salariul este de o mie de dolari", spune Bai. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . ...