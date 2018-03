Un volum de poezii nepublicate purtand semnatura legendarului rocker Lou Reed va fi publicat in aprilie

Legendarul rocker american Lou Reed vorbea rar despre anul petrecut alături de părinţii săi după părăsirea formaţiei Velvet Underground, însă în acea perioadă el ''s-a îmbarcat într-o călătorie creativă alternativă fascinantă'' scriind poezii dintre care unele vor fi incluse într-un volum ce va fi publicat în luna aprilie, informează AFP citând un anunţ al editurii Anthology, potrivit agerpres.

Cartea postmortem a artistului care ar fi împlinit vineri vârsta de 76 de ani va cuprinde o serie de poezii nepublicate, scrise în perioada 1970-1971, iar titlul volumului va fi ''Do Angels Need Haircuts?".





''În august 1970, la 28 de ani, Lou Reed părăseşte Velvet Underground, se mută acasă în Long Island, New York, şi se îmbarcă într-o călătorie creativă alternativă fascinantă: poezia. 'Do Angels Need Haircuts?' este un instantaneu extrordinar al acestei cotituri în cariera lui Reed'', se arată pe site-ul Anthology.



Volumul prezintă "o fereastră către un capitol puţin cunoscut din viaţa uneia dintre cele mai neobişnuite şi lipsite de prejudecăţi voci ale culturii populare americane", a precizat editura.



Colecţia de poezii va fi însoţită de o înregistrare audio realizată în 1971 de Lou Reed în care acesta recită o poezie proprie în biserica St. Mark din cartierul East Village din New York.



Lider al trupei Velvet Underground, Lou Reed a părăsit grupul în 1970 şi a revenit în casa părinţilor săi pentru a lucra la firma de contabilitate a tatălui său.

Această retragere din activitatea muzicală este, însă, temporară, Lou Reed lansându-şi în 1972 cariera solo, încurajat de David Bowie.



Artistul, cunoscut în special pentru piese precum "Walk on the Wild Side" şi "Perfect Day", a decedat în 2013, la vârsta de 71 de ani, în apropiere de New York.