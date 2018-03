Una dintre angajatele fictive din procesul lui Dragnea, acuzații BOMBA: ORDINUL dat de liderul PSD

Una dintre angajatele fictive din procesul lui Liviu Dragnea, Anisa Stoica, care fusese angajată la DGASPC, însă de fapt lucra pentru PSD, rupe tăcerea. Ea susține că Liviu Dragnea este cel care a dat ordin ca ea să fie angajată fictiv la DGASPC și arată că inclusiv concursul de angajare i s-a părut măsluit. Anisa Stoica susține că la același concurs venise o tânără foarte bine pregătită, însă ea a luat nota cea mai mare.

”Liviu Dragnea îi cunoștea pe toți cei din presa locală. Pe mine nu mă știa și m-a întrebat de la ce ziar sunt și care este numele meu. În timpul evenimentului, la care luau parte și membri PSD, a avut loc o dezbatere cu presa locală. Și atunci el a început să pună niște întrebări jurnaliștilor: “Voi cum vedeți că poate partidul să crească?”, “Voi cum vedeți relația partidului cu oamenii?” Și fiecare a spus ce a vrut. M-a întrebat și pe mine ce cred și i-am spus că partidul ar avea nevoie de o comunicare mai bună. Oricum, eram pe aceeași lungime de undă cu el pe linia asta. Pur și simplu, am discutat la nivel general, nu s-a pus problema de înființarea vreunui birou de presă. Și, la finalul evenimentului, a fost o discuție între mine, Dragnea, Adriana și Mihai Hurduc. Și atunci a spus Adriana Botorogeanu că eu sunt și membru PSD. Era adevărat, fusesem membru PSD la început, dar nu îmi actualizasem adeziunea. Așa că eu, cât am lucrat la PSD, nici nu aveam adeziune. Atunci i-a spus Adrianei Botorogeanu: “O iei pe Anisa și vii cu ea la mine!” Și Mihai Hurduc a zis atunci că și el e membru PSD. Și Dragnea a răspuns: “Pe Anisa o angajez de frumoasă, pe tine că ești membru PSD”. A spus lucrul ăsta în glumă, evident. Dar chiar a insistat la Adriana să avem o altă discuție. La un moment dat, am avut o întrevedere cu cineva de la un ziar local și am mers cu persoana aceea să îi ia un interviu lui Dragnea. Am mers împreună cu acea persoană la Dragnea, la Consiliul județean. Ea a plecat și eu am rămas să vorbesc cu Dragnea. Și atunci el mi-a zis că își dorește să facă un birou mare de presă la partid și că vrea să ia niște jurnaliști în acest sens. A fost o discuție scurtă. Eu i-am spus că nu am făcut niciodată PR, că nu știu domeniul, dar că mi se pare interesant și că pot să încerc. Atunci mi-a spus că vrea să fac o strategie de comunicare a partidului. Și că vor mai veni și alte persoane din presa locală și chiar au venit alte persoane. Una a stat câteva săptămâni, cealalată a plecat după o zi”, arată Anisa Stoica, într-un interviu acordat Liberinteleorman.

Anisa Stoica prezicează că primele luni a muncit pentru PSD fără să primească bani, asta până și-a dat seama Dragnea și a dat ordine să fie angajată la DGASPC.

”Nu, nu am ridicat nicio problemă. Nu am întrebat niciodată pe Dragnea sau pe altcineva eu cât stau acolo fără bani. Pur și simplu îmi făceam treaba. Îmi intrasem deja în atribuțiuni. . După o ședință a partidului, eram foarte mulți și îl petreceam pe Dragnea așa, cu alai, cum se făcea și la un moment dat el s-a întors spre mine și m-a întrebat: “Anisa, tu ți-ai rezolvat problema cu angajarea?” Și am spus că nu știu cum să rezolv eu. Și atunci a strigat la Neagu și l-a întrebat ceva de organigrama Direcției. Și mi-a spus: “Te duci la Neagu și rezolvați problema. Deocamdată așa”. Și eu am rămas uimită, pentru că nici măcar nu știam despre ce direcție e vorba. Când am intrat iar în birou, eram foarte pusă pe gânduri și am întrebat despre ce direcție vorbește președintele? Și mi s-a explicat că e vorba de Protecția Copilului. Și eu am întrebat ce să caut eu acolo. Și mi s-a spus că rămân la partid, dar mă duc acolo, “că așa facem noi aici, în PSD. Tu rămâi și-ți faci treaba aici.” Oricum, nimeni nu-mi dădea importanță în cadrul discuției, aveau lucruri mai importante de discutat. M-am dus zilele următoare la Neagu, mi-a spus ce trebuie să învăț, mi-a dat o bibliografie. Mi-a dat și o dată de examen. Am fost la examen și au fost mulți candidați.

Nu, nu eram, dar mi s-a dat o bibliografie. Cred că și ceilalți învățaseră. De pildă, era o fetiță acolo foarte, foarte pregătită. Mi s-a părut copilul ăla foarte la subiect. Nu știu dacă s-a făcut o șmecherie cu angajarea mea. Poate că altcineva, de pildă, copilul ăla de care îți spun eu, a fost mai pregătit decât mine. Dar nu știu dacă eu meritam cea mai mare notă. Nu știu dacă a fost aranjament sau nu. Și așa am început lucrul cu Direcția.”, mai arată Anisa Stoica.

Anisa Stoica susține că în cadrul Direcției toți colegii o urau pentru că era considerată pila lui Liviu Dragnea.

”Cât am lucrat pentru Direcție, mă simțeam mereu a nimănui. În sensul că nu aveam birou, stăteam ca aurolacul în biroul cui pleca prin concediu. Mă rog, acolo am făcut lucruri care nu erau în fișa postului meu. De pildă, m-am ocupat de dosarele ISU. Nu aveam nici pregătirea necesară pentru așa ceva. Doamna de la audit mereu îmi spunea că nu trebuie să fac eu asta, pentru că nu intra în atribuțiile mele. Dar mi se arăta apoi fișa postului, iar în ultimul punct al ei era un paragraf care spunea: “Faci ce-ți spune șeful!” Eu, dacă șeful voia să mă arunc de pe bloc, trebuia să fac asta. Și mă certam mereu cu șeful meu de acolo. Aveam un coleg care ținea mereu să-mi amintească faptul că pe mine mă urăște toată lumea în Direcția aia. Și îl întrebam de ce. Și-mi zicea: “Pentru că vii de lângă Dragnea!”. Am observant lucrul ăsta și la instanță că se tot spunea că sunt protejată. N-am fost niciodată protejată. Cât am fost acolo la PSD am fost jignită, am fost umilită, am fost dată afară din sediul PSD. Am lucrat ca un sclav pe plantație. Și asta i s-a întâmplat și Adrianei. Iar relația cu Direcția s-a stricat în clipa în care m-au tot chemat să semnez acte care nu-mi aparțineau. De pildă, erau unele deja făcute și trebuia să îmi pun și eu semnătura. Și am semnat de două ori, apoi intenționat mi-am luat concediu. M-au chemat din concediu apoi să semnez condica. Au insistat, deși eu le-am spus că nu vreau să vin. Și până la urmă, m-am dus și am semnat, după ce au insistat cu telefoane și amenințări, și cu Jeni Dumitru în spatele meu am semnat. La DNA m-au întrebat: “Păi ați semnat condicile. Cum n-ați fost la serviciu?” Și i-am răspuns: “Păi le-am semnat alaltăieri!”, a mai spus Anisa Stoica.

Întrebată dacă dă vina pe Dragnea, Anisa Stoica susține că se bucură de acest proces, pentru că astfel scapă de sub influența lui Dragnea. ”Nu. A fost doar vina mea, eu nu m-am gândit că situația are caracter penal. Pur și simplu, nu am știut și îmi e rușine că nu am știut. Încerc să păstrez o atitudine pozitivă față de Dragnea, chiar dacă uneori mi-e foarte greu, dar nu vreau să am resentimente. Eu mă bucur de procesul ăsta, pentru că așa simt că mă eliberez de Dragnea și de trecut. Vreau să-mi ispășesc fapta, pentru că așa simt că-mi pot ușura sufletul. Dacă o să rămân în libertate, o să-mi văd de copil și o să-mi dezvolt proiectele culturale. Orice ar fi, nu mai vreau să știu, după experiența asta, că există politică pe lume”.