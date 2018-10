Una dintre capodoperele lui Rembrandt, "Rondul de noapte", restaurata in public

Romania și Turcia vor sa depașeasca 10 miliarde de euro in schimburi comerciale Guvernul român și oficialii turci au discutat despre depăşirea pragului de 10 miliarde de dolari la capitolul valorii schimburilor comerciale. Citește mai departe...

Trei elevi de liceu din Tulcea au ajuns la spital cu halucinatii Politistii din judetul Tulcea au deschis o ancheta dupa ce trei elevi de la un liceu din Isaccea au ajuns la Spitalul Judetean cu halucinatii si varsaturi, ei simtindu-se rau dupa ce ar fi fumat o tigara cu o substanta probabil halucinogena.

Cristian Tudor Popescu, vesti proaste pentru Simona Halep dupa retragerea de la Moscova Simona Halep şi-a anunţat retragerea din turneul de la Moscova, din cauza problemelor de sănătate. Vestea proastă de la CTP este că Halep nu are nicio şansă la Turneul Campioanelor. Citește mai departe...

Legea pentru care UE ne-a dat in judecata: Actiunile la purtator sunt interzise. Dispare si protectia pentru demnitari - urmeaza votul final la Camera Deputatilor Comisia Juridica a Camerei Deputatilor a admis, marti, amendamente care introduc in legea privind spalarea banilor o categorie intitulata "persoane expuse public", din care face parte presedintele Romaniei, membrii Guvernului, parlamentarii, conducerile partidelor si judecatorii CCR.

Preotul Constantin Necula se retrage din viata publica: ”Ne-am batut joc de 99 de ani si 315 zile din Centenarul nostru!” Preotul Constantin Necula se retrage din viaţa publică. El anunțase de săptămâna trecută că va recurge la acest gest din cauza rezultatelor înregistrate la Referendumul pentru Familie. Totuși, preotul Constantin Necula spune că această retragere nu înseamnă abandonarea luptei. „Retragerea din viaţa publică nu înseamnă că renunţ la luptă! Biserica nu e viaţa publică!!! Aici, […] The post Preotul Constantin Necula se retrage din viaţa publică: ”Ne-am bătut joc de 99 de ani şi 315 zile din Centenarul nostru!” appeared first on Cancan.ro.

Curs BNR 16 octombrie 2018! Leul romanesc inregistreaza o scadere Banca Națională a României a anunțat cursul valutar de marți, 16 octombrie 2018. Leul românesc înregistrează o scădere în raport cu principalele monede: euro, dolar și liră. BNR Curs valutar euro, 16 octombrie 2018 Euro creșteastăzi cu 14 de bani și ajunge la valoarea de4.6677 lei. BNR Curs valutar dolar, 16 octombrie 2018 Leul s-a depreciat azi în fața dolarului. Dolarul a crescut […] The post Curs BNR 16 octombrie 2018! Leul românesc înregistrează o scădere appeared first on Cancan.ro.

Hrițuc, verdict nimicitor pentru PSD: Promoveaza tot felul de nulitați. O parte din electorat merge la Ponta! EXCLUSIV Scena politică românească a fost marcată recent de mai multe evenimente care au zdruncinat principalul partid al țării: ...

Viceprimarul Galațiului: Numitorul comun pentru turism este un cocktail format din sex, droguri si cazinouri Dunărea, al doilea fluviu ca mărime din Europa, după Volga, izvorăște de sub vârful Kandel (1241 m), din Munții Pădurea ...