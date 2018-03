Una dintre cele mai cunoscute asistente TV este insarcinata! „O sa am o fetita”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Una dintre cele mai cunoscute asistente TV din Romania este insarcinata! Mai mult decat atat, aceasta a reusit sa pastreze sarcina ascunsa pana in luna a saptea. Madalina Pamfile, cea care a fost pentru o buna perioada de timp asistenta lui Dan Capatos, a recunoscut ca este insarcinata in sapte luni. Aceasta si-a dorit ca experienta din timpul sarcinii sa o tina ascunsa cat mai mult timp si doar ea si cei apropiati sa stie. In cadrul unui interviu, aceasta a recunoscut ca va deveni mama pentru prima data si a marturisit sexul bebelusului. „Nu vreau sa apar la TV momentan, nu dau interviu cu nimeni. Sunt un pic grasuta. Da, sunt insarcinata. Sunt insarcinata in 7 luni. O sa am o fetita”, a declarat Madalina ...