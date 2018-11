Una dintre destinațiile de vacanța ale romanilor anunța ca ridica vizele: Perioada exceptata e de doar 15 zile

Americanii sunt chemati la urne in alegerile legislative partiale si regionale, in primul scrutin organizat dupa venirea lui Donald Trump la Casa Alba.

@ O femeie impreuna cu fetita ei in varsta de doar 12 ani au ajuns la spital, dupa ce au consumat carne cumparata dintr-...

Americanii sunt chemati la urne in alegerile legislative partiale si regionale, in primul scrutin organizat dupa venirea lui Donald Trump la Casa Alba.

Actorul Florin Busuioc a suferit, marți seară, un infarct miocardic după un spectacol la Craiova, fiind transportat la Spitalul de Urgență din oraș pentru o intervenție chirurgicală. „Da (a suferit un infarct-n,.r.), a intervenit SMURD-ul. A fost resuscitat, iar acum este îngrijit la spital. Momentan e la Spitalul Județean de urgență din Craiova”, a declarat […] The post BREAKING. Florin Busuioc a făcut infarct! Medicii l-au resuscitat! Din păcate, Raed Arafat a confirmat totul în miez de noapte appeared first on Cancan.ro.