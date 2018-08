Unde ajunge AVEREA COLOSALA a unuia dintre cei mai cunoscuti ieseni! TOTUL se decide in ACESTE ZILE - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Chiar in aceste zile, urmasul unuia dintre cei mai CUNOSCUTI ieseni decide ceea ce se va intampla cu averea inestimabila pe care a lasat-o acesta • Este vorba de obiecte, imobile, documente sau carti de o importanta culturala si istorica remarcabila • Pe de alta parte, locul - simbol al urbei, dezvoltat de personaj, va avea o soarta aparte • In joc e vorba de cateva sute mii de euro bune • De apreciat ca multe dintre proprietatile sale vor fi folosite in scop nobil si se vor bucura de ele toti cetatenii interesati La inceputul lunii iunie, anul acesta, nu doar Iasul, ci si intreaga Romanie ramanea mai saraca spiritual, uman si cultural! La 73 de ani, marele colectionar si buchinist Dumitru Grumaz ...