Unde va fi depus trupul neinsufletit al medicului Marin Burlea

Zi plina de tristete in randul medicilor ieseni si nu numai. Azi dimineata, cunoscutul doctor prof. univ. dr. Marin Burlea s-a stins din viata. Cei care vor sa-i aduca un ultim omagiu pot veni maine, la pranz, in Amfiteatrul Mare al Spitalului pentru Copii Sf. Maria Iasi unde va adus trupul neinsufletit al acestuia. Personalitate marcanta a medicinei romanesti, prof.univ.dr. Marin Burlea impresiona prin CV-ul cu grija completat in ani de cariera, dar, mai ales, prin bunatatea si generozitatea de care a dat dovada dintotdeauna, inclusiv atunci cand, in urma cu ceva timp, dezinteresat si doar pentru ca umanitatea i-o cerea, a acceptat sa faca naveta Iasi – Tulcea pentru a se ingriji de copiii bolnavi ...