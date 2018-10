Ungaria, peste noi intr-un domeniu extrem de important

reciclare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doar 21% dintre bateriile vandute in Romania au fost reciclate in anul 2016, ceea ce plaseaza tara noastra pe ultimul loc in Uniunea Europeana la acest indicator, arata datele publicate luni de Eurostat, informeaza Agerpres. La nivelul Uniunii Europene, aproximativ 44% dintre bateriile si acumulatorii vanduti au fost ulterior colectate pentru reciclare. De asemenea, doar 15 din cele 28 de state membre UE respectau in anul 2016 tinta privind reciclarea a 45% din bateriile vandute, stabilita printr-o directiva europeana. Alte opt state membre UE, printre care si Romania, nu au atins tinta de 45%, iar cinci tari nici macar nu au raportat un grad de colectare a bateriilor vandute. Containere pentru colectarea s ...