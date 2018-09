Unic in Romania! Judecatorii trebuie sa transeze un partaj matrimonial intre doua... femei

judecator google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Magistratii Judecatoriei Piatra-Neamt trebuie sa judece o cauza mai putin obisnuita in Romania: un dosar care are ca obiect partajarea de bunuri comune si lichidarea regimului matrimonial, atat parata, cat si reclamanta fiind femei, transmite Mediafax. Maria Garbea si Valeria Ciolan sunt reclamant, respective parat, intr-un dosar inregistrat la Judecatoria Piatra Neamt, cu obiectul „partajul de bunuri comune / lichidarea regimului matrimonial”. In mod normal, un asemenea obiect presupune ca partile implicate in dosar au fost sau sunt casatorite, ceea ce nu e cazul. Reprezentantii Judecatoriei Piatra Neamt au declarat, vineri dupa-amiaza, corespondentului MEDIAFAX, ca situatia este atipica. &quo ...