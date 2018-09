Unitatatea 2 CNE Cernavoda va fi oprita pentru lucrari de reparatii la podul Masinii de incarcat/descarcat combustibil

Pasagerii dintr-un avion Ryanair au fost martorii unei adevărate scene de amor, desprinse din filmele pentru adulți. Totul a început când aeronava a decolat, cei doi amorezi și-au dat frâu liber sentimentelor, iar personalul nu a intervenit. „I-am auzit vorbind despre asta, dar am crezut ca glumeau. Barbatul a intrebat chiar daca cineva are prezervativ. […] The post VIDEO | Scene de amor într-un avion! Pasagerii au asistat șocati la partida fierbinte appeared first on Cancan.ro.