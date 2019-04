Uniunea Artistilor Plastici din Romania google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Uniunea Artistilor Plastici din Romania, Filiala Iasi, organizeaza un vernisaj in memoriam Alecsandru Ichim. Astazi, 1 aprilie 2019, incepand cu ora 19.00 la Galeria Theodor Palady, are loc un vernisaj la care va fi invitat cunoscutul profesor universitar doctor Constantin Tofan. Vernisajul anunta inceputul unei expozitii in memoria lui Alexandru Ichim intitulata ''Portrete'' expozitie ce va putea fi urmarita in perioada 1-10 aprilie. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. romania filiala iasi theodor p ...