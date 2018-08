Uniunea Europeana este in FIERBERE: Italia anunța exercitarea dreptului de VETO

Sorana Cirstea s-a calificat in turul doi la US Open. Pe cine va infrunta in etapa urmatoare Sorana Cîrstea a început pentru a treia oară la rând un turneu cu victorie în set decisiv. La New York a debutat perfect, pentru ca apoi să scape frâiele din mână. Citește mai departe...

Programul de miercuri de la US Open: Iata de la ce ore vor juca sportivele noastre Organizatorii de la US Open 2018 au anuntat programul zilei de miercuri, cand vor evolua si doua jucatoare din Romania.

Stare de urgența in America de Sud! Brazilia iși mobilizeaza armata la granița cu Venezuela Brazilia a anunţat că îşi trimite armata pentru a menţine ordinea la graniţa cu Venezuela , iar Peru a declarat stare de urgenţă, după ce mii de oameni din Venezuela şi-au părăsit ţara din cauza crizei economice, informează bbc.com. Citește mai departe...

Cutremur de peste 7 grade in Pacific Un cutremur puternic submarin, cu magnitudinea de 7,1, a lovit, miercuri, insulele Noua Caledonie, din Pacificul de Sud, generand mici valuri de tsunami, a anuntat Centrul de Avertizare pentru Tsunami al Pacificului.

Vremea holerei? 59 de cazuri de boala deja confirmate Holera, reapărută în Algeria la începutul lunii august pentru prima dată după 22 de ani, afectează deja aproape 60 de persoane din cinci regiuni ale ţării, dintre care 11 în capitala Alger, a informat marţi Ministerul Sănătăţii citat de AFP. Citește mai departe...

Tragedie in Dambovița! Ce a pațit o fata de 14 ani la ora 03:00 dimineața! Trupul fetei a fost preluat de Serviciul de Medicina Legala O joacă de copii s-a încheiat tragic pentru o familie din Dâmbovița. O fată de 14 ani a murit în condiții suspecte după ce susțin apropiații, a ieșit să se joace cu mai mulți vecini pe stradă deși era trecut de miezul nopții. Nenorocirea s-a petrecut în localitatea Hulubești, sat Vârtop, la ora 03:00 spre […] The post Tragedie în Dâmbovița! Ce a pățit o fată de 14 ani la ora 03:00 dimineața! Trupul fetei a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală appeared first on Cancan.ro.

Etnobotanice depistate la tineri din Arges. Aveau compartament suspect si au atras atentia jandarmilor Mai multi tineri din Arges au intrat in atentia jandarmilor din cauza ca manifestau un comportament suspect ziua in amiaza mare pe strada. La un control amanuntit oamenii legii au depistat asupra unuia dintre ei substante etnobotanice cu efect psihoactiv. „În această după-amiază, jandarmii argeșeni, aflându-se în patrulare, pe strada Livezilor din municipiul Pitești, au […] The post Etnobotanice depistate la tineri din Arges. Aveau compartament suspect si au atras atentia jandarmilor appeared first on Cancan.ro.

Bacalaureat sesiunea de toamna: Absolventii sustin, miercuri, proba orala la competentele digitale! Cand se afișeaza rezultatele Sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat continuă, miercuri, 29 august, cu evaluarea competenţelor digitale, după evaluarea orală a competenţelor la limba română. Primele rezultate vor fi afişate pe 1 septembrie. Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educaţiei, probele orale vor continua cu evaluarea competenţelor digitale, care se va desfăşura între 29-30 august. Sesiunea a doua […] The post Bacalaureat sesiunea de toamnă: Absolvenţii susţin, miercuri, proba orală la competenţele digitale! Când se afișează rezultatele appeared first on Cancan.ro.

El e noul iubit al Flaviei de la „Neatza”! Cum s-au cunoscut Flavia Mihășan de la „Neatza” și-a găsit fericirea în brațele unui bărbat misterios. Alesul inimii ei este Marius Moldovan, un dansator profesionist. Anul trecut, acesta a ajuns în finala unui concurs de talente. Flavia Mihășan și Marius Moldovan s-au cunoscut la repetițiile pentru musicalul „Mamma Mia!”, potrivit spynews.ro. S-au plăcut foarte tare și se pare […] The post El e noul iubit al Flaviei de la „Neatza”! Cum s-au cunoscut appeared first on Cancan.ro.