Uniunea Europeana: Romania, pe ultimul loc la siguranta rutiera. Cu cat a crescut numarul deceselor fata de 2016

În România şi în Bulgaria au avut loc, în 2017, mai mult de 90 de decese cauzate de accidente rutiere la un milion de locuitori, arată datele unui raport publicat marţi de Comisia Europeană (CE) privind siguranţa rutieră, potrivit România TV.România este ultima țară din UE, aici înregistrându-se 98 de morţi în accidente rutiere la un milion de locuitori, în creştere faţă de 2016, când aveam 97 de morţi la un milion de locuitori.„În 2017, 25.300 de persoane şi-au pierdut viaţa în accidente rutiere pe teritoriul UE, cu 300 mai puţine decât în 2016 (-2%) şi cu 6.200 mai puţine decât în 2010 (-20%). Deşi tendinţa este încurajatoare, de acum îndeplinirea obiectivului UE de reducere la jumătate a numărului de accidente rutiere mortale între 2010 şi 2020 va fi foarte dificilă”, se arată în raportul CE.În plus, se estimează că alte 135.000 de persoane au suferit accidente grave anul trecut, printre care o proporţie însemnată de participanţi la trafic vulnerabili, cum ar fi pietonii, cicliştii şi motocicliştii.„Accidentele rutiere mortale şi vătămările cauzate de accidente rutiere le afectează nu doar pe victime, ci şi întreaga societate, costurile socio-economice estimate ridicându-se la 120 de miliarde de euro pe an”, se menţionează în raport.Comisarul european pentru Transporturi, Violeta Bulc, a declarat: „25.300 de persoane şi-au pierdut viaţa pe drumurile noastre în ultimul an şi multe altele au suferit vătămări grave care le vor afecta pe viaţă. În spatele acestor cifre se ascund tot atâtea poveşti de doliu şi durere. Siguranţa rutieră este, fără doar şi poate, o responsabilitate partajată cu statele membre, însă eu sunt convinsă că UE poate face mai mult pentru a-i proteja mai bine pe cetăţenii europeni”.Potrivit raportului citat, drumurile europene sunt şi în 2017 „de departe cele mai sigure drumuri din lume”, cu o medie de 49 de accidente mortale la un milion de locuitori. Totuşi, România are o medie dublă faţă de cea a UE, cu 98 de morţi în accidente la un milion de locuitori. Penultima în acest top negru, Bulgaria, are 96 de morţi în accidente la un milion de locuitori, însă în scădere de la 99, cât avea în 2016.Sursă: România TV